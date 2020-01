Biglia, in due anni e mezzo trentatré partite saltate

MILANO – Da quando è arrivato al Milan, nell’estate del 2017, Lucas Biglia ha collezionato ben 7 infortuni di cui 5 muscolari. In questi due anni e mezzo per infortunio ha saltato ben 33 partite. A queste bisogna aggiungere i giorni per l’ultimo infortunio subìto dall’ex Lazio: lesione femorale della coscia sinistra. Fin’ora l’argentino ha giocato in totale 63 partite con la maglia rossonera ed è stato costretto a saltarne il 34% per via dei problemi fisici.

