Biglia, addio a luci spente: ecco il bilancio di 3 anni in rossonero

MILANO – Arrivato alla conclusione del suo rapporto con il Milan anche il centrocampista argentino, Lucas Biglia. L’ex Lazio, arrivato nell’estate del 2017, ha accumulato 70 presenze e ha realizzato 2 reti. un bilancio negativo per le attese e per i milioni, 20, troppi col senno di poi, spesi per il suo arrivo sotto la Madonnina. Ma attenzione perché poco fa è arrivata anche un’altra clamorosa novità per il mercato rossonero. Maldini e Massara ci provano, affare incredibile: triplo colpo da 50 milioni di euro! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA

