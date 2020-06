Biasin: “Penso venga rivista la regola sulla quarantena, altrimenti non si finisce la stagione”

MILANO – Uno dei temi più discussi di questo periodo, relativamente alla ripresa del campionato, è quello della quarantena che, nel caso in cui risultasse positivo un calciatore, verrebbe imposta a tutta la sua squadra, provocando un’altra sospensione del torneo. Regola che rischia concretamente di non far finire il campionato poiché, in caso di nuova pausa, sarebbe praticamente impossibile portarlo regolarmente a termine. Di questo ha parlato, ai microfoni di Radio Sportiva, il noto giornalista Fabrizio Biasin.

LE SUE PAROLE – “Ho la sensazione che la quarantena di squadra possa essere rivista, specie se i numeri dei contagi si abbasseranno ulteriormente. Se invece rimane questo protocollo, o facciamo finta di niente e arriviamo in fondo, oppure non si finisce la stagione. Credo, tuttavia, che la regola sarà modificata e che si arriverà all’isolamento del singolo anziché di tutto il gruppo”.

