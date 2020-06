Bianchessi: “Colombo? Non si monterà la testa, farà strada”

MILANO – Venerdì sera, contro la Juventus all’Allianz Stadium, il giovane Lorenzo Colombo ha fatto il suo esordio con la maglia del Milan, entrando in campo nei minuti finali. Di lui ha parlato, ai microfoni della Gazzetta dello Sport, Mauro Bianchessi, ex responsabile del settore giovanile rossonero: “Ha davanti a sé un futuro luminoso, ha le possibilità per fare una carriera di alto livello. Possiede il fiuto del centravanti e le caratteristiche della prima punta vera. Potrà essere importante per la Serie A, lo dico senza il timore che si monti la testa perché so che è un ragazzo umile e che difficilmente si fa prendere dall’euforia”.

