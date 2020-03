Bertolini: “Serie A? Si trovi un modo per andare oltre giugno. Altrimenti play-off”

MILANO – Il Commissario Tecnico della Nazionale Femminile, Milena Bertolini, è stata intervistata dai microfoni di Rai 2: “Siamo in una situazione eccezionale, mai verificatasi prima. Credo che se ci sarà la possibilità di andare oltre il 30 giugno, si farà una deroga per i contratti. Lo sport sarà importante quando finirà tutto per ritrovare gioia e spensieratezza. Serie A? Andrei anche a luglio, ma se i tempi sono ristretti considererei l’ipotesi dei play-off e play-out. Non assegnare il titolo per me è l’ipotesi peggiore”.

