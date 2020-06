Berlusconi: “Cuore diviso tra Milan e Monza”. E su Maldini…

MILANO – L’ex presidente del Milan Silvio Berlusconi, oggi patron del Monza, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Telelombardia: “Il mio cuore batte al 50% per il Milan e al 50% per il Monza. Penso che sarà così anche per Milan-Monza, quando saliremo in Serie A. Ma adesso dobbiamo pensare alla Serie B e a fare del nostro meglio la prossima stagione”.

SU MALDINI – “È difficile per un giocatore trasformarsi in qualcuno che deve prendersi cura degli altri: c’è sempre una sorta di individualismo difficile da superare. Non sempre dei grandi calciatori possono poi essere adatti per stare vicino ad altri giocatori, per sostenerli nei loro sforzi, indicandogli la strada migliore. Io voglio molto bene a Maldini, volevo bene a Maldini padre, voglio bene a Paolo e vorrò bene al figlio Daniel, che si preannuncia essere uno dei giovani più interessanti. Daniel al Monza? Speriamo di sì, speriamo che si confermi un giovane di talento”.

