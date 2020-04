Bergomi: “Ibra è ancora dominante. Milan, perderlo sarebbe un errore”

MILANO – Anche l’ex difensore dell’Inter Beppe Bergomi, ai microfoni di Sky Sport, ha rimarcato l’importanza di Zlatan Ibrahimovic per questo Milan, a pochi mesi dalla scadenza del contratto: “Pioli ha spiegato bene il peso esercitato da Ibrahimovic. Il Milan ha ancora bisogno di lui, anche se è chiaro che non è più quello di una volta. In una squadra con tanti giovani, l’esperienza e il carisma di Ibra sono fondamentali. Non a caso lo svedese ha cambiato il volto della squadra rossonera. Secondo me può ancora dominare nel nostro campionato, quindi il Milan farebbe bene a rinnovargli il contratto”.

