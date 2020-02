MILANO – L’ex capitano dell’Inter Beppe Bergomi, dalle colonne de “Il Corriere della Sera” ha ricordato dei tanti derby della Madonnina giocati. Ma ha posto una particolare attenzione sulla stracittadina persa nel modo più doloroso. Ecco le sue parole: “Il primo anno di Sacchi al Milan. Non superammo la metà campo, in quel derby non siamo mai esistiti“.