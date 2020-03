Bergomi: “Calciatori spesso bistrattati, eppure…”

MILANO – Ai microfoni di TMW Radio è intervenuto l’ex calciatore Beppe Bergomi, oggi opinionista di Sky Sport, per commentare la situazione che sta vivendo il calcio a causa del Coronavirus: “Alcune volte i calciatori vengono bistrattati, eppure molti di loro hanno fatto e stanno facendo gesti importanti, per cui gli vanno rivolti i complimenti. Purtroppo i calciatori sono spesso gli ultimi ad essere ascoltati quando bisogna decidere. I ragazzi di oggi hanno personalità e intelligenza e andrebbero coinvolti di più. Taglio degli ingaggi? Nel calcio non c’è solo la Serie A: ai giocatori di serie inferiori non può essere tagliato lo stipendio”.

