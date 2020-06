Bennacer non convince.L’uomo mercato tradisce ancora…

L’uomo mercato del Milan, l’unico a quanto pare insieme a Theo Hernandez, ha deluso ancora. Negarlo sarebbe un errore. Non convince il giocatore che in mezzo al campo ha preso il posto di Lucas Biglia, quello che dovrebbe costruire il gioco, quello che dovrebbe prendere per mano la squadra.

E’ tutto l’anno che il miglior giocatore della Coppa d’Africa non ci riesce. Non fa la differenza se per rigori procurati, palle perse e reti clamorosamente sbagliate quasi a porta vuota. A Torino si è ripetuto, non ha saputo far fare il salto di qualità quando serviva, quando bisognava provarci.

Per Tuttosport è da 5,5 (“Uomo mercato costretto a rinculare piuttosto che ad offendere, preso com’è dal compito di tenere a freno gli avversari”). per il Corriere dello Sport è invece da 5: “E’ un regista dimezzato, nel senso che deve impegnarsi più della fase difensiva, occupandosi della presenza di Bentancur, che dell’organizzazione del gioco. Quando ne ha la possibilità, non è molto preciso e spesso rallenta la giocata”. Infine la

Gazzetta dello Sport 5,5, il giornale di Milano: “La partenza sembra promettente, ma ha poca collaborazione attorno e appena il Milan allenta la pressione lui comincia a perdere palla e avversari. Soffre anche il ritmo di Bentancur”. Già Betancur, quello si che è un giocatore e non ha ancora 23 anni…

Andiamo avanti: negativo, 5,5, anche per il Corsera che celebra i suoi mezzi tecnici (mai visti a San Siro e dintorini), voto sei ma con giudizio decisamente negativo per La Repubblica: “Moto perpetuo, però pesano due palle perse nella ripresa”.

Insomma forse al Milan converrebbe quasi, quasi cederlo all’amico Leonardo, incassare 50 milioni di euro e prendere un altro regista, uno che sappia farlo per davvero…