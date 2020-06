Bennacer, il Milan fa muro e il Psg vira su Milinkovic-Savic

MILANO – Non è di certo stato uno dei migliori in campo venerdì sera, ma Ismael Bennacer resta un punto di riferimento per questo Milan, che non ha nessuna intenzione di cederlo nonostante i numerosi interessamenti da parte di grandi società europee, in primis il Pari Saint-Germain. Non è un mistero ormai che il club francese voglia acquistare almeno un centrocampista nella prossima sessione di mercato, e Bennacer è uno dei principali obiettivi del direttore sportivo Leonardo.

MURO MILAN – Il Milan tuttavia ha già fatto sapere di non volersi privare del suo regista di centrocampo, e la clausola rescissoria da 50 milioni si attiverà soltanto nel 2021. Il Psg, di conseguenza, sta virando su altri profili e, stando a ciò che riferisce ‘Le10Sport’, sarebbe pronto ad offrire 60 milioni di euro alla Lazio per Milinkovic-Savic. Anche in questo caso, però, è molto probabile che il tentativo fallisca, dato che Lotito chiede una cifra molto più alta per il giocatore serbo.

