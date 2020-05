Bennacer: “Ibra vuole sempre il massimo, grazie a lui puoi migliorare continuamente”

MILANO – In un’intervista rilasciata tramite i profili social del Milan, Ismael Bennacer ha parlato del suo rapporto con Zlatan Ibrahimovic: “Zlatan è quel tipo di giocatore che ti aiuta sempre e vuole il meglio. Non puoi sbagliare o fare un errore con Zlatan, e per me va bene perché mi aiuta a crescere. Vuole la perfezione e devi cercarla costantemente se vuoi essere il migliore. Siede accanto a me negli spogliatoi, quindi se non faccio bene in allenamento mi prende in giro, ma questo va bene perché così mi sprona a migliorare. Finché giocherà vorrà sempre mantenersi sul livello più alto possibile. E’ la sua personalità e credo sia sempre stato così”.

