Bennacer: “Ibra? Lui cerca la perfezione”

MILANO – Durante il suo intervento ai microfoni di Sky Sport, Ismael Bennacer ha analizzato l’impatto di Zlatan Ibrahimovic sulla crescita del Milan. Ecco le sue parole: “Ti aiuta tanto, con lui vuoi fare di più, non vuoi perdere una palla, vuoi dare il meglio perché lui cerca la perfezione. E se non la trovi ti ammazza, ma lui è così, ha ragione. E’ giusto urlare quando sbagli qualcosa e non dire niente quando fai bene, è così che si impara e si diventa un giocatore di alto livello“.

