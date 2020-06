Bennacer: “Al Milan sto benissimo, ma l’interesse di grandi società mi onora”

MILANO – Ismael Bennacer è indubbiamente uno dei principali – e uno dei pochi – uomini mercato in casa Milan. L’algerino gode infatti dell’interesse di diverse società di primissima fascia a livello europeo, su tutte Psg e Manchester City. Lo stesso centrocampista ne ha parlato ai microfoni di ‘Le Buteur’: “Non seguo le vicende di mercato, mi limito a dare tutto in campo durante gli allenamenti e le partite. Lavoro per il Milan e sono al servizio del club rossonero. Qui mi trovo benissimo e sono concentrato solo sul mio lavoro. L’interesse dei grandi club, tuttavia, mi onora”.

