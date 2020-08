Benevento, Inzaghi: “Bonaventura? Con noi potrebbe tornare in Nazionale”

MILANO – Nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni della Gazzetta dello Sport, Pippo Inzaghi, allenatore del Benevento, ha parlato di suo fratello Simone e della Lazio: “E’ tra i più bravi tecnici europei, perché sa insegnare calcio e sa gestire il gruppo. Sono convinto che senza la pausa per la pandemia, giocando una volta a settimana, la Lazio avrebbe vinto lo scudetto o comunque sarebbe rimasta in lizza fino alla fine. Giocando ogni tre giorni, invece, la panchina della Juventus ha fatto la differenza”.

SUL MERCATO DEL BENEVENTO – “Non cerchiamo giocatori a caso, ma gente che possa davvero farci aumentare l’esperienza e la qualità della squadra in vista del nuovo campionato di Serie A. Bonaventura? Con noi potrebbe tornare in Nazionale…”.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live