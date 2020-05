Benatia: “Nesta e Maldini i miei idoli, mi hanno fatto amare il ruolo del difensore”

MILANO – Intervistato dai microfoni di Sky Sport, il difensore marocchino Medhi Benatia ha parlato di quelli che erano i suoi idoli da ragazzino: “Mi sarebbe piaciuto giocare con Nesta e Maldini; loro due mi hanno fatto amare il ruolo del difensore centrale. Prima giocavo un po’ più avanti, poi sono stato spostato indietro e inizialmente non ero molto contento; però guardando proprio Nesta e Maldini ho iniziato ad apprezzare anche questo ruolo. Non posso che ringraziare questi due grandi campioni”.

