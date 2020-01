Bellanova: “Gasperini ha esaltato i giocatori nel mio ruolo”

MILANO – L’Atalanta ha ufficializzato l’arrivo a Bergamo dell’ex Primavera del Milan Raoul Bellanova. Il classe 2000 appena una dodici mesi fa era stato comprato dal Bordeaux. Ecco le prime parole del terzino al canale ufficiale dei nerazzurri: “Sono un terzino molto offensivo, mi piace attaccare gli spazi e avere la palla tra i piedi, devo migliorare difensivamente. Negli anni il mister ha esaltato molto i giocatori nel mio ruolo, Conti, Spinazzola, Hateboer e Gosens, per me è un onore essere in questo grande club. Da due anni ho iniziato a seguire bene l’Atalanta, ma non mi sarei mai aspettato una crescita del genere, la forza di questa squadra è il gruppo e il duro lavoro, a volte sembra andare al doppio delle altre. Obiettivi? Sono venuto qui con tutte le aspettative del mondo, ma non mi pongo obiettivi, sono a disposizione del mister. La squadra ha un gran tifo, l’ho notato già a livelli di Primavera“.