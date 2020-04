Begovic: “Un onore giocare nel Milan. Ibra? Tra i migliori al mondo”

MILANO – Asmir Begovic, secondo portiere del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni in un’intervista rilasciata tramite il profilo Instagram ufficiale del club rossonero.

SULL’ESORDIO – “È stato bellissimo, giocare nel Milan è un grande onore. Sono orgoglioso di vestire una maglia così importante. A Firenze, in occasione del mio debutto, è stata una partita difficile ma con un po’ più di fortuna potevamo vincere. E’ stata una serata che non dimenticherò mai”.

SU IBRA – “Ho giocato contro calciatori molto forti, Zlatan è uno dei migliori che abbia mai incontrati. Parlia indubbiamente di uno dei centravanti più bravi al mondo”.

SUL RITORNO IN CAMPO – “Quando ricominceremo a giocare saremo tutti molto carichi. Sarà forse diverso, con o senza tifosi non si sa, ma a tutti manca molto il calcio dopo una pausa così lunga e sarebbe bello tornare ad una vita normale. Mi mancano i tifosi, le partite, i compagni, l’atmosfera delle gare, tutto. Come ho detto, è stata una lunga pausa, forzata, ma ora non vediamo l’ora di ripartire”.

SUI TIFOSI – “Li ringrazio molto per il sostegno. Prendetevi cura di voi stessi in questo periodo difficile. Noi non vediamo l’ora di tornare a giocare di fronte a voi e vincere insieme”.

