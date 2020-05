Begovic: “Sono pronto per tornare in campo”. E su Ibra…

MILANO – Asmir Begovic, secondo portiere del Milan in prestito dal Bournemouth, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Sky Sports Uk: “Mi manca il calcio, amo questo gioco e ovviamente mi spiace quando devo stare fermo. Avremo i test medici nei prossimi giorni e, si spera, potremo iniziare ad allenarci, anche se individualmente. Non ho problemi a ricominciare, purché venga fatto nelle giuste condizioni. Ci fidiamo del club e del Governo, nessuno ci metterà in pericolo”.

SU IBRA – “Abbiamo costruito una bella amicizia. Siamo anche i due giocatori più anziani della squadra. Lo considero un grande uomo e come giocatore lo è anche di più, perché tiene se stesso e i suoi compagni a livelli altissimi. La sua figura pubblica è comunque molto diversa da quella privata”.

