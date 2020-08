Begovic andrà via. Dubbi sul futuro di Reina

MILANO – Asmir Begovic non resterà un giocatore del Milan, il giocatore tornerà dunque al Bournemouth. club appena retrocesso in Premiership. Chi è tornato in rossonero è Pepe Reina, dopo il prestito all’Aston Villa. Non è detto però che lo spagnolo resti a Milanello: infatti starebbe meditando all’addio, ma dovrà trovare un accordo per la risoluzione del contratto. L’alternativa è che l’ex Napoli faccia il vice-Donnarumma. A riportare la notizia è “La Gazzetta dello Sport”