Bassetti: “Non possiamo pensare di fare una medicina basata semplicemente sul tampone…”

MILANO – Queste le parole del prof. Bassetti, direttore della Clinica di Malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova, in risposta alle domande di Sky Sport: “La soluzione potrebbe essere ridurre la quarantena a 7 giorni, con un tampone in uscita. Il protocollo era valido, ma qui ha bucato, non ha funzionato, è probabile che troveranno dei positivi anche al Napoli. Non ho nessun dubbio sulla valenza dei tamponi del Genoa, è probabile i 14 positivi siano venuti in contatto con Perin, da lì hanno sviluppato la carica virale per far risultare positivo il tampone. Non possiamo pensare di fare una medicina basata semplicemente sul tampone”.