Baresi: “Con Milano legame fortissimo, qui sono diventato uomo”

MILANO – In un’intervista rilasciata al quotidiano spagnolo ‘Marca’, Franco Baresi, leggenda rossonera, ha parlato del suo legame con la città di Milano: “Milano è una vita, una passione. Sono venuto qui quando ero un adolescente e ho vinto tutto ciò che potevo. Qui sono diventato un uomo. Penso alla mia infanzia, ai passi che dovevo fare e agli ostacoli che dovevo superare. Adesso, a sessant’anni, sono un po’ più maturo e saggio. Ho vissuto molte avventure con il Milan, sia da calciatore che da dirigente. Lungo il cammino ho incontrato tantissime persone che mi hanno fatto crescere e che mi hanno aiutato a migliorare, come giocatore e come uomo. Considero Milano la mia città: mi piace la sua cultura, il suo cibo e la sua arte. È un luogo in cui continuare costantemente a crescere”.

