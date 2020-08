Barça, Koeman è il nuovo allenatore: “Bisogna recuperare il prestigio”

MILANO – Il Barcellona ha ufficializzato l’ingaggio di Ronald Koeman come nuovo allenatore, al posto di Quique Setien. L’olandese ha parlato in conferenza stampa: “Sono orgoglioso e felice, per me è un grandissimo traguardo. Un sogno che si realizza. So che non è facile, qui si esige sempre il massimo giustamente, ma amo le sfide. Ci sono tutte le possibilità per conquistare i titoli che questa squadra merita. L’immagine dell’8-2 contro il Bayern dev’essere superata il prima possibile: occorre lavorare sodo per recuperare credibilità e prestigio. Il Barcellona è la società più grande del mondo e deve subito tornare al vertice”.

