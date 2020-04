Balotelli: “Nel 2013 mi voleva la Juve, ma feci una scelta di cuore andando al Milan”

MILANO – Nel corso di una diretta Instagram, Mario Balotelli ha raccontato il suo trasferimento al Milan nel 2013, al termine della sua avventura col Manchester City: “Dopo l’esperienza in Inghilterra dovevo andare alla Juventus, ma Galliani si mise in mezzo e alla fine mi convinse a scegliere il Milan. Ero davvero felice quando mi è stata presentata l’offerta. È stata una scelta di cuore, anche perché il Milan non stava andando bene in quegli anni e volevo dare un contributo. Ho giocato con entrambe le squadre di Milano e le porto nel cuore tutte e due”.

