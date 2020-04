Ballardini: “Mi piacerebbe allenare il Milan. E riprenderei Piatek…”

MILANO – L’allenatore Davide Ballardini, ex tecnico delle giovanili del Milan, ha parlato a TMW Radio del suo sogno di guidare, un giorno, la prima squadra rossonera: “Ho allenato per tre anni le giovanili del Milan, mi piacerebbe sedermi sulla panchina della prima squadra. Mi piace lo stile della società. Il Milan attuale proverei ad allenerlo senza Ibrahimovic e riprendendo Piatek, il quale per me resta un grande centravanti”.

