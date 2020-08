Baiocchini: “Milan-Ibrahimovic, trattativa in dirittura d’arrivo”

MILANO – Il giornalista di Sky Sport Emanuele Baiocchini, molto vicino alle vicende di calciomercato, ha fatto il punto della situazione fra il Milan e Ibrahimovic ai microfoni di Radio 24, durante la trasmissione ‘Tutti Convocati’: “Il Milan inizia il raduno lunedì 24 e vuole arrivare a quella data con Zlatan in rosa. Nei prossimi tre giorni credo quindi che si chiuderà la trattativa. Thiago Silva? La Fiorentina sta provando con tutte le forze ad ingaggiarlo. Lui ci sta pensando, ma ora è concentrato sulla finale di Champions League, per cui servirà qualche altro giorno”.

