Baiocchini: “Kjaer out per il Genoa. Musacchio e Gabbia per sostituirlo”

MILANO – In diretta da Milanello per Sky Sport Manuele Baiocchini ha fatto il punto della situazione sugli infortuni del Milan. Ecco cosa ha detto: “Musacchio aveva registrato un infortuno nel riscaldamento con il Torino e quindi aveva favorito l’inserimento di Gabbia. Il debuttante rossonero aveva poi giocato a Firenze ma Musacchio, ricordiamo, aveva perso il posto per Kjaer. Il centrale danese anche oggi ha svolto lavoro differenziato ma non ci sarà per Milan-Genoa e le alternative saranno o Musacchio o Gabbia con il centrale argentino che si gioca il posto con il classe 99′.”

