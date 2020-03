MILANO – Manuele Baiocchini in collegamento da Milanello è intervenuto a Sky Sport per fare il punto sulle possibile scelte di Pioli in vista del match di Coppa Italia contro la Juventus: “Leao dovrebbe essere il vice Ibrahimovic. Oggi vediamo, se Kjaer fa allenamento intero giocherà lui, se no Gabbia è pronto. A sostituire Theo ci sarà Calabria spostato a sinistra e al posto di Castillejo giocherà Paquetà che ha svolto un lavoro più difensivo“.