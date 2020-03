Avv. Ronaldinho: “Dinho è scioccato e non sa ancora quel che è successo”

MILANO – Il legale di Ronaldinho e di suo fratello Roberto de Assis, Adolfo Marín ha rilasciato un’intervista al quotidiano ABC dopo che i suoi assistiti sono stati arrestati in Paraguay visto che erano in possesso di passaporto falso. Ecco cosa ha detto l’avvocato: “È scioccato e ancora non sa quel che è successo. Potrebbe entrare senza problemi con passaporto e documento d’identità brasiliani. Non è un esperto di documenti. Avrà creduto che questi fossero documenti di cortesia che gli fossero stati dati in modo onorario”.