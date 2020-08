Aurier piace, ma il costo è troppo alto

MILANO – Il Milan è alla ricerca di uno Theo Hernandez per la fascia destra, visto le poche garanzie ricevute da Conti e Calabria (con quest’ultimo ricercato dal Betis Siviglia). Tra gli obiettivi per quel ruolo c’è l’ivoriano Serge Aurier del Tottenham, che è stato offerto dai suoi agenti. Il contratto con gli inglesi è scade nel 2022 e questo mette il club inglese in una posizione di forza, tanto da chiedere, secondo “Tuttosport” 23 milioni di euro. Trovare un accordo non sarà affatto facile.

