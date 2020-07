Aulas (pres.Lione): “Perdere Kalulu è stato un errore, ma in Italia…”

MILANO – Pierre Kalulu, terzino destro classe 2000, è stato il primo colpo di mercato del Milan, il quale lo ha prelevato a parametro zero in seguito al mancato rinnovo contrattuale col Lione. Proprio il presidente del Lione, Jean-Michel Aulas, ha commentato il trasferimento di Kalulu ai microfoni del sito ufficiale della società francese.

LE SUE PAROLE – “Perderlo a costo zero è stato un errore da parte nostra. Poteva avere successo qui da noi, ma in una stagione difficile come quella appena trascorsa, l’allenatore tende a puntare più su calciatori d’esperienza. Tuttavia credo che per Pierre sarà più complicato avere successo in un club straniero, soprattutto in Italia. Gli auguro comunque buona fortuna e spero possa integrarsi presto nella realtà rossonera”. Ma attenzione perché, sempre in queste ultime ore, è arrivata anche un’altra enorme novità di mercato in casa rossonera. Sky Sport sgancia la bomba a sorpresa: clamoroso scambio in vista! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA

