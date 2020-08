Atletico Madrid, svelata l’identità dei due giocatori positivi al Covid

MILANO – Nell’Atletico Madrid sono stati trovati positivi al Covid 19 due giocatori, ma tutti gli altri membri della squadra sono fortunatamente risultati negativi ai tamponi. I Colchoneros partiranno quindi per Lisbona, dove giovedì sera sfideranno il Lipsia nei quarti di finale di Champions League, senza ovviamente i due giocatori positivi, ovvero Angel Correa e Sime Vrsaljko.

IL COMUNICATO – “La prima squadra e i membri dello staff tecnico sono stati sottoposti ieri a nuovi test PCR, il cui esito è stato negativo per tutti, dopo la comparsa di due casi positivi nei test effettuati sabato. A seguito del protocollo sanitario, i suddetti test sono stati eseguiti anche sui parenti dei due casi positivi, e sono risultati anch’essi negativi.

Lo staff medico del club ha ricevuto l’autorizzazione per rivelare l’identità dei due giocatori, onde evitare speculazioni: la prima squadra tornerà ad allenarsi questo pomeriggio con l’assenza di Ángel Correa, che resterà isolato a casa sua ed è asintomatico. Sime Vrsaljko, che si stava riprendendo da un infortunio e lavorando a parte, è asintomatico e resterà a casa su decisione dello staff, sebbene il suo caso sia considerato ormai risolto dalle autorità sanitarie in quanto ha generato gli anticorpi diversi mesi fa. I medici supervisioneranno il percorso di entrambi i giocatori come stabilito dal protocollo sanitario.

Ventuno calciatori della prima squadra, più i giocatori dell’Academy Alex Dos Santos, Manu Sánchez, Riquelme e Toni Moya partiranno domani per Lisbona”.

