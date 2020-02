Atalanta-Valencia, gli spagnoli presentano un esposto alla Uefa: il motivo

MILANO – Questa sera Atalanta e Valencia si affronteranno per l’andata degli ottavi di finale di Champions League. La gara andrà in scena a San Siro, teatro delle partite europee della Dea per questa stagione. Tuttavia il Valencia, come riferisce SportMediaset, ha presentato un esposto alla Uefa per verificare le condizioni del terreno di gioco, dato che sarà l’undicesima partita disputata a San Siro, fra tutte le competizioni, nelle ultime tre settimane.



