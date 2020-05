Atalanta, Gasperini: “Ho avuto il Coronavirus”

MILANO – In un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, ha svelato di aver avuto il Covid-19: “Il giorno prima della partita di Valencia stavo male, il pomeriggio della sfida peggio. In panchina non avevo una bella faccia. Era il 10 marzo. Le due notti successive a Zingonia ho dormito poco. Non avevo la febbre, ma mi sentivo a pezzi come se l’avessi avuta a 40. Ogni due minuti passava un’ambulanza. Lì vicino c’è un ospedale, sembrava di essere in guerra. Di notte pensavo: se vado lì dentro, cosa mi succede? Non posso andarmene ora, ho tante cose ancora da fare…Lo dicevo scherzando, per esorcizzare. Ma lo pensavo davvero. Senza febbre non ho mai fatto il tampone; dieci giorni fa i test sierologici hanno confermato che ho avuto il Covid-19. Ora ho gli anticorpi, ma non vuol dire che sia immune”.

