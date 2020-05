Asprilla e il retroscena su Crespo: “Non riusciva a segnare, così gli presentai un’amica…”

MILANO – In un’intervista rilasciata a Tyc Sports, Faustino Asprilla, ex calciatore del Parma, ha svelato un simpatico retroscena su Hernan Crespo, suo compagno di squadra proprio in Emilia: “I primi mesi era bersagliato di critiche perché non segnava e non riusciva a metterle a tacere. Era disperato, così il suo agente mi chiese di parlare con lui per provare ad aiutarlo. Quando lo vidi gli chiesi: ‘Da quanto tempo non fai l’amore?’. Lui mi rispose: ‘Da sei mesi’. Avevo un’amica colombiana, gliela presentai e iniziarono ad uscire insieme e a fare l’amore: da lì in poi non smise più di segnare. Il problema era che non faceva l’amore…”.

