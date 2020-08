MILANO – Pepe Reina è pronto a lasciare il Milan. Lo spagnolo, secondo quanto riportato da “As”, avrebbe trovato l’accordo per il trasferimento al Valencia. L’ex portiere del Napoli, dopo il prestito all’Aston Villa, lascerà questa volta i rossoneri in via definitiva. Secondo la testata, il club di via Aldo Rossi sarebbe disposto a cederlo a titolo gratuito.