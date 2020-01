Antonio Floro Flores: “Ibra? Non so se può fare la differenza in questo Milan di giovani”

Di RAMONA MARCONI

ROMA – Il Milan si affiderà a Ibrahimovic per cercare di rialzare la testa dopo un girone di andata davvero deludente. E proprio del ritorno di Ibra, Antonio Floro Flores, vecchia conoscenza del nostro campionato e oggi attaccante della Casertana, ne parla ai microfoni di Cittaceleste.it: “Ibra è un giocatore di spessore che porta tanto, che dà tanto. Il Milan ha un progetto fatto di giovani, Ibra non ti cambia la vita e non so se può fare la differenza in questo Milan, ma il giocatore non si discute. Ha vinto tanto, può portare sicuramente una mentalità vincente”.