Antonio Cassano consiglia un attaccante al Milan…

Consigli per gli acquisti per il Milan di Ivan Gazidis sempre in cerca di giovani promesse da valorizzare, da far diventare campioni, su cui puntare, se possibile, fin da subito.

Dopo Jorge Carrascal, centrocampista classe ’98 del River Plate, Antonio Cassano continua il suo lavoro di scouting. Lo fa consigliando il classe 2002 dello Sparta Praga, Adam Hlozek. “E’ un esterno offensivo perfetto per il 4-3-3 con corsa, tecnica e colpo di testa. Se lo vedi giocare ti innamori, un talento impressionante”. Segnatevi questo nome…

Ma chi è Adam Hlozek? Con i suoi 16 anni, 3 mesi e 16 giorni è stato il più giovane debuttante nella storia dello Sparta Praga. A luglio ne compirà 18 anni ma è già oggi un punto fermo della squadra ceca con cui ha già collezionato nell’attuale stagione 26 presenze tra campionato e coppe, realizzando 5 reti e la bellezza di 8 assist.

In collegamento con Bobo Vieri, Fantantonio descrive nei dettagli questo tipo di giocatore. Si tratta di un esterno offensivo di piede destro che può, però, posizionarsi in ogni ruolo dell’attacco. Grande tecnica, ottimo dribbling e fisico (186 cm d’altezza) che gli permette di poter giocare anche da punta centrale.

Oggi con Vaclav Kotal allenatore viene principalmente utilizzato come esterno sinistro nel 4-3-3, in modo da rientrare sul suo piede preferito e poter calciare in porta. Prima ancora del debutto in campionato, è arrivato infatti l’esordio con gol a 16 anni nella coppa nazionale ceca e già dalla stagione precedente (2017-2018) veniva aggregato alle categorie superiori, disputando la Youth League contro avversari di 6 anni più grandi. Un potenziale campione su cui Antonio Cassano è pronto a scommettere…