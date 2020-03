Antonini: “Ora tutti dovrebbero fermarsi. Europeo? Giusto rinviarlo”

MILANO – Intervenuto ai microfoni di TMW, l’ex difensore rossonero Luca Antonini si è detto favorevole alla cancellazione dell’Europeo: “Oggi bisogna mantenere lucidità e tranquillità per prendere la decisione giusta. L’Europeo va cancellato e posticipato al prossimo anno, così da permettere ai campionati di volgere al termine. Purtroppo ci si è mossi un po’ in ritardo. Se le partite fossero state rinviate dieci giorni fa, già staremmo parlando di calcio che riparte. Invece dobbiamo sempre aspettare che esca fuori un caso. Bisognava pensarci prima. Ora si devono fermare tutti come abbiamo fatto noi”.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live

Caricamento sondaggio...