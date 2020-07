Antonini: “Dispiace se Pioli va via, ha dimostrato di poter essere da Milan”

MILANO – Intervenuto sulle frequenze di TMW Radio, durante la trasmissione Maracanà, Luca Antonini, ex terzino rossonero, ha parlato di Milan: “Devo spezzare una lancia in favore di Pioli, ha ridato fiducia a giocatori persi, anche grazie all’arrivo di Ibrahimovic. Dispiace pensare che andrà via, perché il mister ha dimostrato di poter essere un tecnico da alti livelli. Ibra? E’ un professionista esemplare, cura dal cibo alla postura, per questo gioca ancora a 39 anni in Serie A. Pretende lo stesso atteggiamento dagli altri e questa può essere una spinta ulteriore per i compagni, affinché diano sempre il massimo. Infatti adesso vediamo quel che sta facendo il Milan…”.

