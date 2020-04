Anteprima maglia Milan 2020-21: il Duomo come tema dominante

MIALNO – La prima maglia del Milan cambia ancora. L’azienda tedesca ha deciso di tornare alle strisce rossonere classiche, non più strette come in quella usata questa stagione da Ibrahimovic e compagni. Ma non solo. Due le grandi novità nella maglia del Milan disegnata da Puma. Una riguarda la grafica: la nuova maglia presenta una sottile stampa a motivi, ispirata alla pavimentazione del Duomo, simbolo della città di Milano, all’interno delle sue strisce.

Ma come detto non è l’unica novità. Quella che più balza agli occhi sono le lunghe maniche nere che ridisegnano una maglia targata Puma.

Se la prima maglia richiama lo stile iconico della pavimentazione del Duomo di Milano la seconda rimane classica di colore bianco mentre la terza è ancor più fantasiosa, sembra di tessuto tweed scozzese, grigio e nero.

