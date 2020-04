André Silva: “In Germania sto bene, voglio restare all’Eintracht”

MILANO – Intervistato dai microfoni del quotidiano tedesco Bild, André Silva, attaccante di proprietà del Milan ma in prestito all’Eintracht Francoforte fino al 2021, ha esplicitamente espresso il proprio desiderio di rimanere in Bundesliga: “Qui mi trattano bene. Mi piacciono la città, i tifosi e il campionato. Ci sono quindi molte ragioni che mi spingono a voler restare. Coronavirus? Ero in ottima forma ultimamente, ma in un momento come questo, in cui tutti stanno combattendo la pandemia, non riesco a pensarci. Tutto ciò che conta è la salute delle persone”.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live