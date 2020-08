Ancora un prestito per Plizzari: oggi le visite mediche con la Reggina

MILANO – Nella giornata di ieri Alessandro Plizzari è atterrato a Reggio Calabria. Il portiere classe 2000 infatti, dopo le visite mediche che svolgerà oggi, firmerà il suo contratto con la Reggina, neopromossa in Serie B. Il giocatore andrà nuovamente in prestito, dopo le non fortunate avventure con la Ternana e il Livorno. Il Milan crede molto nelle potenzialità del giovane, motivo per cui ha imposto al club granata il prestito secco.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live