Anche Sgarbi contro il calcio a porte chiuse: “E’ un’idiozia”

MILANO – Attraverso delle dichiarazioni rilasciate ai microfoni del ‘Quotidiano Sportivo’, Vittorio Sgarbi si è espresso duramente sulla decisione di far ripartire il campionato a porte chiuse (provvedimento che anche il presidente federale Gravina sta cercando di far cambiare).

LE SUE PAROLE – “Aprire gli stadi ed escludere il pubblico è un’idiozia. Il calcio è fatto di persone che entrano in una speciale empatia, è fatto di partecipazione collettiva. Il calcio non esiste senza pubblico, è un controsenso. E’ uno spettacolo, per cui la partecipazione della gente è essenziale per il suo svolgimento”.

