Ancelotti sul Var: “Challenge? Soluzione che non mi convince”

MILANO – Nell’intervista concessa ai microfoni di Radio Rai, Carlo Ancelotti, tecnico dell’Everton, ha parlato anche di Var, commentando l’idea di introdurre il challenge: “Il Var ha risolto dei problemi, ma alcuni stanno nascendo adesso. Resta sempre il dubbio su chi decide e chi non decide. In Inghilterra decide il Var, ma personalmente non penso che sia giusto. Il challenge? Non so se sia la strada migliore, c’è il rischio di complicare ancora di più le cose. Non sono convintissimo sinceramente”.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live