Ancelotti ricorda Milan-Manchester 3-0: “Gli dei del calcio erano dalla nostra parte”

MILANO – Esattamente 13 anni fa, il 2 maggio 2007, il Milan otteneva un leggendario successo per 3-0 contro il Manchester United a San Siro, conquistando la qualificazione alla finale di Champions League, vinta poi ad Atene contro il Liverpool. In una diretta Instagram con Pellegatti, ne ha parlato direttamente Carlo Ancelotti, allenatore di quel grande Milan: “C’era molta tensione, non era stata una stagione brillantissima, la Champions era rimasta il grande obiettivo. La sera prima del ritorno col Manchester c’era Liverpool-Chelsea, nel momento in cui i Reds hanno conquistato la finale abbiamo pensato che gli dei sarebbero stati dalla nostra parte. La squadra del 2007 era inferiore a livello tecnico rispetto a quella del 2005, che rimane la squadra più forte e con la finale meglio giocata, nonostante l’incredibile sconfitta ai rigori. Quella del 2005 secondo me era più forte anche di quella del 2003. Nel 2007 avevamo una voglia di rivincita straordinaria, infatti il nostro percorso fu caratterizzato dalla motivazione più che dalla qualità”.

