Ancelotti: “Con Baresi tanti ricordi bellissimi”

MILANO – Anche Carlo Ancelotti, leggenda rossonera oggi alla guida dell’Everton, ha voluto mandare un messaggio a Franco Baresi, suo ex compagno di squadra proprio nel Milan, per per fargli gli auguri di buon compleanno: “Caro Franco, è con piacere che ti faccio tanti auguri per il tuo compleanno. Siamo ai sessanta, ma vuol dire che noi sessantenni abbiamo avuto tanti bei ricordi e io ne ho avuti molti e belli con te. Un abbraccio e tanti auguri”.

