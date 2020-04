Amelia: “Il campionato del 2012? Lo perdemmo noi, due partite furono decisive…”

MILANO – In un’intervista rilasciata a Mauro Suma su Instagram, Marco Amelia, ex portiere rossonero, è tornato a parlare dello Scudetto perso incredibilmente dal Milan nel 2012: “Il gol non dato a Muntari è quello che risalta maggiormente, però avevamo 7 punti di vantaggio sulla Juventus ad un certo punto. Eravamo in corsa ancora per la Champions League e passammo il turno a Londra contro l’Arsenal; già lì c’era nervosismo, perché eravamo vicini a vincere il secondo campionato di fila e poi c’era il Barcellona. Avevamo due partite abbordabili in casa contro Fiorentina e Bologna ma non ne vincemmo neanche una. Quelle due partite ci hanno fatto buttare via quel campionato e probabilmente hanno segnato il futuro del Milan. Forse non sarebbero andati via Thiago Silva e Ibrahimovic e avremmo potuto continuare il bel percorso che avevamo intrapreso. Il nervosismo era presente in ogni situazione, tutto veniva criticato e questo purtroppo ci ha tolto delle energie mentali e delle certezze”.

