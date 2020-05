Amarcord – Undici anni fa l’ultima partita di Paolo Maldini

MILANO – Il 31 maggio di 11 anni fa, in un Fiorentina-Milan 0-2 (reti di Kakà e Pato), si chiudeva la carriera di una leggenda del Milan, uno dei più grandi difensori – se non il più grande – della storia del calcio italiano: Paolo Maldini, oggi direttore tecnico della società meneghina. Protagonista di un lunghissimo percorso pieno di trionfi, iniziato a 16 anni e concluso a 41, sempre con la maglia rossonera: un amore immenso, un legame indissolubile. I numeri sono eloquenti: 902 partite con il Diavolo, 33 gol, 26 trofei, di cui 7 Scudetti, 1 Coppa Italia, 5 Supercoppe Italiane, 5 Champions League, 5 Supercoppe Europee e 3 Coppe Intercontinentali. A tutto ciò vanno aggiunte le 126 presenze in Nazionale, condite da 7 reti.

