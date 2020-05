Amarcord – Milan, 16 anni fa arrivava il diciassettesimo Scudetto

MILANO – Ricorrenza importante in casa rossonera: il 2 maggio del 2004 il Milan di Carlo Ancelotti vinceva il suo diciassettesimo Scudetto. Nell’ultimo turno di campionato il Diavolo si impose a San Siro per 1-0 sulla Roma (che si classificò seconda), con un gol di Andriy Shevchenko. Nella stagione precedente il Milan aveva vinto la Champions League contro la Juve, mentre tre anni più tardi ne avrebbe vinta un’altra, ad Atene, contro il Liverpool. Ricordi indelebili di una storia gloriosa ma che, al tempo stesso, comincia a farsi terribilmente lontana. Riuscirà Elliott a far rivivere quelle emozioni al popolo rossonero?

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live

Caricamento sondaggio...